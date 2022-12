Dieci ordigni micidiali, munizioni e botti vietati: un arresto

CATANZARO – Medici cubani pronti con i primi 50 sanitari accolti in Calabria pronti a dare una mano al sistema sanitario regionale.”Quello che è avvenuto oggi in Calabria con questo accordo credo possa costituire in modello che anche altre Regioni potranno applicare, in particolare per rispondere alla distorsione del mercato delle professioni sanitarie che sta creando profonde difficoltà al sistema della sanità pubblica: mi riferisco alle cooperative di medici a gettone che fanno pagare alle aziende sanitarie d’Italia 120 euro, in Calabria 150 euro, ad ora per ogni medico”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a Catanzaro, nel corso di una conferenza stampa con l’ambasciatrice di Cuba a Roma Mirta Granda Averhoff, presentando l’accordo, prima iniziativa del genere in Italia e In Europa, che ha sancito l’arrivo di un primo contingente di 50 medici cubani che, nelle prossime settimane, entreranno in servizio negli ospedali calabresi a corto di sanitari. L’intesa, siglata in estate a Roma con la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (Csmc S.A.), ulteriormente perfezionata in Calabria, prevede la presenza di circa 450 sanitari caraibici nella regione”.

Medici cuabi non ruberanno posti di lavoro a quelli calabresi e italiani

“Questa nostra iniziativa – ha aggiunto Occhiuto – credo possa diventare un modello alternativo molto attenzionato anche da altre Regioni. Noi abbiamo utilizzato le opportunità offerte da un accordo di cooperazione fatto dal Governo cubano e dalla Commissione europea già nel 2017 e un varco normativo che ci dava questa possibilità. Da lì in poi si sono generate tante polemiche e tanti intoppi burocratici, alcuni dei quali ci hanno consentito di fare un accordo ancora migliore rispetto a quello previsto. Altri intoppi provenienti da diverse amministrazioni dello Stato hanno rallentato l’operazione. Siamo contenti però oggi ci siano 50 medici cubani capaci di assicurare che i presidi ospedalieri dove è più difficile trovare dei medici rimangano aperti. Non ruberanno posti di lavoro ai medici calabresi e italiani che siamo pronti ad accogliere qualora fossero disponibili a lavorare nei nostri ospedali e lo stiamo facendo accelerando sui concorsi. Siamo contenti per l’opportunità di avere medici altamente specializzati: la medicina cubana è di eccellenza ed è riconosciuta in tutto il mondo. Ciò è stato possibile grazie anche al contributo delle autorità cubane, per questo sono contento che l’ambasciatrice sia in Calabria che assieme a noi ha incontrato i medici suoi connazionali”.

“Superati molti ostacoli”

“Con questa nostra iniziativa abbiamo chiaramente toccato molti interessi, come quelli degli ordini dei medici e delle cooperative a gettone e anche la stampa, in alcuni casi, ha evidenziato in maniera polemica questo accordo. Forse, tali circostanze hanno indotto qualche burocrate a ritenere che si potesse ostacolarlo. Ma, come credo abbiano capito i calabresi in questo anno, quando ci poniamo un obiettivo facciamo di tutto per realizzarlo. Abbiamo vinto anche questi ostacoli e siamo riusciti a fare quanto avevamo promesso” ha aggiunto il presidente della Regione Roberto Occhiuto “L’obiettivo adesso – ha detto ancora Occhiuto affiancato dalla dirigente del Dipartimento Salute Iole Fantozzi – è fare arrivare altri medici all’occorrenza. Noi andiamo avanti con i concorsi che ci danno la possibilità di risolvere strutturalmente il problema dei medici negli ospedali. Del resto ho sempre detto che questo accordo non rappresenta la soluzione ai nostri problemi. La soluzione è determinata dai concorsi che alcune aziende stanno svolgendo. Si farà il concorso unico per medici di emergenza urgenza. Questa iniziativa è uno strumento emergenziale ed eccezionale per dare una risposta che altrimenti non avremmo potuto dare a presidi ospedalieri che se non avessimo avuto la possibilità di avere questi medici avremmo dovuto chiudere. Sono molto felice, inoltre, di un’altra circostanza: abbiamo modificato l’accordo precedente e lo abbiamo fatto per la disponibilità che le autorità cubane hanno dimostrato in maniera eccezionale e che ci hanno consentito di dare tutte le risorse ai medici che avranno sul loro conto corrente quanto percepiscono i medici italiani”.

“Si tratta chiaramente di una procedura eccezionale per il Governo cubano che è stata realizzata su mia richiesta – ha detto ancora il presidente della Regione – perché solitamente ciò non avviene. Credo che in questo caso sia avvenuto perché l’iniziativa, che la Calabria presenta oggi, è la prima non solo in Italia ma in Europa dopo la fase Covid, nel corso della quale i medici cubani, molto apprezzati in molti paesi del mondo, offrono la loro assistenza. In Italia e in Europa, infatti, non erano più venuti e credo che per il Governo cubano sia stato questo un modo per dimostrare attenzione e, probabilmente, anche per fare un investimento sulla qualità dei rapporti con il nostro Paese e con l’Europa”.