Beni confiscati alla mafia, in Calabria assegnati fondi per 59 progetti

CATANZARO – Calano i nuovi contagi e, in misura meno rilevante, il tasso di positività, anche se con un numero di tamponi inferiore rispetto a ieri, ma aumentano i ricoveri sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. È questo il quadro odierno dell’ incidenza del Covid in Calabria che emerge dal Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

In particolare, i nuovi positivi passano da 1.107 a 835. In discesa anche il tasso, che è il 23,84% rispetto al 24.05 di ieri. Diminuisce, comunque, il numero di tamponi effettuati, passati da 4.602 a 3.502 (totale 4.101.970). Registra un incremento, invece, il numero dei degenti sia nelle aree mediche che nei reparti di rianimazione, passati, rispettivamente, da 162 a 172 e da 11 a 13.

I guariti sono in totale 605.308 (+453), gli attualmente positivi 6.705 (+381) e gli isolati a domicilio 6.520 (+369)

A livello provinciale i casi Covid sono così distribuiti. – Catanzaro: casi attivi 1.097 (50 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1.037 in isolamento domiciliare); casi chiusi 107.827 (107.417 guariti, 410 deceduti). – Cosenza: casi attivi 2.836 (70 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179.310 (177.897 guariti, 1.413 deceduti). – Crotone: casi attivi 299 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 288 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58.343 (58.067 guariti, 276 deceduti). – Reggio Calabria: casi attivi 1.837 (33 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.801 in isolamento domiciliare); casi chiusi 203.762 (202.867 guariti, 895 deceduti). – Vibo Valentia: casi attivi 397 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 390 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52.118 (51.926 guariti, 192 deceduti).