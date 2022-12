Loizzo e Furgiuele: «Grazie a Salvini cantieri sbloccati e appalti per la Calabria»

COSENZA – “Ringrazio Matteo Salvini per il grande impulso dato alle opere pubbliche che porterà, già ad inizio 2023 , ad appaltare 170 milioni di euro in Calabria”. Lo afferma, in una dichiarazione, Simona Loizzo deputato della Lega. “Il vice premier ha sbloccato somme importanti – aggiunge Loizzo – per l’autostrada del Mediterraneo, anche prevedendo finalmente il collegamento con il gate del porto di Gioia Tauro. Si tratta di investimenti infrastrutturali di primo livello che consentiranno alla nostra regione di avere più snodi e, soprattutto, di rendere concreto il raccordo con il porto più importante d’Europa. Un impegno notevole quello di Salvini che conferma nei fatti quanto annunciato in campagna elettorale”.

“In quello che sarà a tutti gli effetti l’anno d’oro delle infrastrutture per la penisola, grazie all’accelerazione voluta dal ministro Salvini, saranno sbloccati cantieri Anas anche in Calabria”. Lo afferma, in una nota, il deputato calabrese Domenico Furgiuele, vicecapogruppo della Lega alla Camera. “Sono già state stanziate – aggiunge Furgiuele – le risorse per il riappalto della Statale 182 Trasversale delle Serre, per un importo di 30 milioni ed è previsto poi uno stanziamento complessivo di oltre 150 milioni per la viabilità dell’A2, che comprende collegamenti fondamentali per lo sviluppo della nostra regione, come quelli con il porto di Gioia Tauro e, allo stesso tempo, opere importanti per la sicurezza del territorio, come i lavori di stabilizzazione delle aree in prossimità di Noce di Lagonegro. Solo una parte delle infrastrutture che finalmente saranno concretizzate, certificando che la Calabria, grazie alla Lega, torna al centro dell’agenda politica del governo”.