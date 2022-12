Calabria Film Commission, 50 nuovi set a partire dal 2023

COSENZA – I primi 50 medici cubani sono arrivati a Cosenza e verranno impiegati nelle strutture ospedaliere calabresi, secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta ad agosto dal presidente della Regione Calabria e commissario ad acta per la sanità Roberto Occhiuto all’Ambasciata della Repubblica di Cuba a Roma con la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (Csmc S.A.), la società dei medici cubani, per la fornitura di servizi medici e sanitari.

L’intesa, che aveva scatenato non poche polemiche, consentirà di utilizzare temporaneamente i camici bianchi del Paese caraibico, in tutto dovrebbero essere poco meno di 500 quelli coinvolti, per almeno 6 mesi, ulteriormente prorogabili nelle strutture ospedaliere calabresi in forte sofferenza per carenza di medici.

Una volta in grado di poter assumere servizio, i professionisti cubani che fanno parte di questo primo contingente saranno assegnati agli ospedali di Locri, Polistena, Gioia Tauro e Melito Porto Salvo. Successivamente si interverrà nelle altre strutture della regione.

“Si è arrivati al reclutamento dei medici di Cuba – dichiarò il presidente Occhiuto all’epoca della sigla dell’accordo – perché la sanità calabrese é al collasso, ma il problema del reclutamento dei medici é un problema che hanno anche tutte le altre Regioni italiane. Nessuno vuole mettere da parte i medici italiani o calabresi. Anzi, siamo pronti – aggiunge Occhiuto – ad assumerli, e a tempo indeterminato. Ma nel nostro Paese e in Calabria in particolare, in questo momento, c’è un’oggettiva difficoltà a reperire e ad assumere medici. La Regione ha fatto bandi e manifestazioni di interesse, e tutti sono andati deserti”.

Il presidente Occhiuto ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebbok: “Hanno cercato di fermarci, con polemiche e con intoppi burocratici, ma ce l’abbiamo fatta. Come ho detto in più occasioni non ruberanno alcun posto di lavoro ai medici italiani, ma ci aiuteranno a tenere aperti reparti e ospedali. Il 2 gennaio inizieranno il corso presso l’Università della Calabria e appena saranno pronti cominceranno a lavorare negli ospedali calabresi”.