A Falerna l’iniziativa ‘Camminiamo insieme sulle orme di san Francesco di Paola’

COSENZA – Sono 269 (ieri erano 121), i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 1.596 tamponi eseguiti.

Il tasso di positività scende al 16,85%, era al 17,59. Sei i decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3.204. In calo i ricoveri nei reparti di cura, -5 (155) mentre aumentano di un’unità gli ingressi nelle terapie intensive (11).

I guariti sono 339 (603.652 in totale), gli attualmente positivi sono 6.420 (-76) e gli isolati a domicilio 6.254 (-72).

Ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione – le persone risultate positive al Coronavirus sono 613.276. Il totale dei tamponi eseguiti è invece pari a 4.093.866.

A livello provinciale i casi Covid sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 2677 (59 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2616 in isolamento domiciliare); casi chiusi 178767 (177355 guariti, 1412 deceduti)

Catanzaro: casi attivi 1031 (45 in reparto, 7 in terapia intensiva, 979 in isolamento domiciliare); casi chiusi 107367 (106957 guariti, 410 deceduti); Crotone: casi attivi 248 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 239 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58240 (57964 guariti, 276 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 1808 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1776 in isolamento domiciliare); casi chiusi 203347 (202452 guariti, 895 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 442 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 430 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51988 (51796 guariti, 192 deceduti).