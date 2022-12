Occhiuto tira le somme per la Calabria: «sapevo che era trascurata ma non così»

CATANZARO – “Si può sempre fare di più. Se non si avesse questa percezione non si andrebbe avanti nella vita e nel lavoro. Non ho mai polemizzato con i governi regionali degli ultimi 15-20 anni. Confesso però che per quanto mi fosse chiara la gravità dei problemi della Calabria a volte ho avuto la percezione che questa regione per tanti anni non sia stata governata”. Così il presidente della Regione Roberto Occhiuto, incontrando i giornalisti, ha tracciato un bilancio dell’attività svolta nel 2022.

“I cittadini – ha aggiunto – hanno sotto gli occhi quello che succede nella sanità e la sanità è in macerie. Ma lo stesso ritardo l’ho riscontrato in molti altri settori strategici. Nell’idrico, perché la nostra regione è ricchissima di acqua e però soffriamo la siccità e negli anni passati sul suo investimento, per porre fuori alla procedura di liquidazione Sorical e invece l’abbiamo fatta in pochi mesi, per fare investimenti sulla rete di distribuzione dell’acqua e sulle dighe. Anche su quelli li stiamo mettendo in campo. Sulla depurazione pensavo che il problema fosse prevalentemente dovuto ai depuratori e mi sono reso conto invece che è tutto il sistema della depurazione che non è stato governato negli ultimi decenni.

Sull’ambiente abbiamo fatto i salti mortali per evitare di spedire rifiuti all’estero pagando 320 euro a tonnellata come avveniva in passato. Ci siamo riusciti ma sono pochi gli impianti perché il sistema delle autonomie locali non ha nel corso degli anni, insieme alla Regione, individuato impianti per il trattamento dei rifiuti. Stiamo facendo il raddoppio del termovalorizzatore ma è una regione che è stata trascurata dal governo nazionale e dai decisori politici regionali nel corso degli anni. Lo sapevo ma non immaginavo fino a questo punto. Però questa cosa mi stimola ulteriormente perché come sto dicendo a molti ministri miei amici, fare le cose per bene in Calabria è molto più sfidante che farle per bene altrove per cui sono convinto che lavorando duramente come ho cercato di fare in quest’anno dimostreremo che la Calabria può essere ben governata”.