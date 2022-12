Saccomanno incontra le scolaresche: «portiamo avanti messaggi di legalità concreti»

COSENZA – “In seguito alla presentazione ed approvazione del Programma Operativo per il periodo 2022-2025 di prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, la Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal ministro Roberto Calderoli, ha ratificato – afferma Roberto Occhiuto – questo pomeriggio l’accordo tra il governo e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito al contributo di solidarietà finalizzato a supportare gli interventi di potenziamento del nostro Servizio sanitario, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150″.

Grazie a questa intesa- prosegue Occhiuto – la Regione Calabria potrà usufruire dell’erogazione di un contributo statale pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, più altri 60 milioni annui per il 2024 e per il 2025, subordinati al raggiungimento di determinati obiettivi. Un totale di 300 milioni di euro ulteriori per la nostra sanità, una grande occasione per accelerare su tanti dossier. Toccherà a noi rispettare il timing delle azioni previste per avere questi finanziamenti, ed essere in grado – ha poi concluso – di mettere a terra le risorse a disposizione”.