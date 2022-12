Sanità, maglia nera alla Calabria: si posiziona al 18esimo posto per i LEA

COSENZA – Sono 588 i contagi da Covid 19 registrati in Calabria dove si sono verificati anche 3 decessi (3.177 il totale da inizio pandemia).

Il tasso di positività si attesta al 17,31%, in lieve aumento rispetto al 16,80% di ieri. In calo, nel saldo tra ingressi e uscite, i ricoverati: -1 nei reparti (175) e -2 in terapia intensiva (17). In calo i casi attivi, 7.334 (-270) e gli isolati a domicilio 7.142 (-267), per effetto di 855 nuovi guariti.

I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.079.947 con 610.808 positivi.

A livello provinciale, i dati del virus sono:

Catanzaro: casi attivi 1284 (42 in reparto, 11 in terapia intensiva, 1231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 106458 (106054 guariti, 404 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2566 (64 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2501 in isolamento domiciliare); casi chiusi 177969 (176570 guariti, 1399 deceduti).

Crotone: casi attivi 311 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 299 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58091 (57818 guariti, 273 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2488 (43 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2440 in isolamento domiciliare); casi chiusi 202050 (201160 guariti, 890 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 490 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 476 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51775 (51583 guariti, 192 deceduti).