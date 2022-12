Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria: ok al progetto per i primi 33 chilometri - QuiCosenza.it

COSENZA – Risale lievemente la curva del contagio da Covid nella nostra regione. Dal 14,41% di ieri il tasso di positività nella giornata di oggi è infatti salito al 1,89%.

Le persone risultate positive al Coronavirus nella regione sono 610220 (+806 rispetto a ieri). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4076550 (+4.797 rispetto a ieri).

A Cosenza i casi attivi sono 2756 (63 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2692 in isolamento domiciliare); i casi chiusi 177624 (176226 guariti, 1398 deceduti, 3 in più rispetto a ieri).

A Reggio Calabria i casi attivi sono 2516 (43 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2468 in isolamento domiciliare); i casi chiusi 201842 (200952 guariti, 890 deceduti). A Catanzaro i casi attivi sono 1330 (43 in reparto, 13 in terapia intensiva, 1274 in isolamento domiciliare); i casi chiusi 106259 (105855 guariti, 404 deceduti, 2 in più rispetto a ieri)

A Crotone i casi attivi sono 299 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 287 in isolamento domiciliare); i casi chiusi 58037 (57765 guariti, 272 deceduti).

A Vibo Valentia i casi attivi sono 507 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 492 in isolamento domiciliare); i casi chiusi 51728 (51537 guariti, 191 deceduti).