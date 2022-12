«Laboratorio analisi chiuso per malattia e disservizi in ospedale: cittadini disperati»

SOVERIA MANNELLI (CZ) – “Saranno due giorni che il laboratorio analisi è diventato il bersaglio delle imprecazioni di un’utenza sempre più disperata, costretta a fare i conti con continui disservizi che spesso e malvolentieri si prospettano”. Lo scrive in una nota il Comitato Pro Ospedale del Reventino denunciando disservizi nell’ospedale di Soveria. “In questo caso poco c’entra l’organizzazione, poiché alcuni operatori pare siano in malattia, cosa che ha ridotti i ranghi del reparto. Ma i disservizi purtroppo sono peraltro diffusi; alcuni non messi in atto, come la radiologia che non effettua prestazioni convenzionali per esterni; altri come il sovente “blackout” dei sistemi informatici che svaniscono soprattutto nello stop forzato del cup e del ticket; altri come la non ovvia presenza di operatori sanitari che sono contati sulla punta delle dita di una mano, basti pensare al 118 che non sempre ha il medico a bordo o gli ambulatori che vedono realizzarsi il proprio servizio una volta a settimana, qui basta che un medico per ragioni delle più diverse sia impossibilitato a fare il turno ed ecco che la presenza slitta di 15 giorni.

Insomma il quadro descrive una struttura con un servizio molto approssimativo, dove la gente di questo territorio montano perde sempre di più la fiducia, poco importa se un accademico economista gli spiega che c’è un debito pregresso nel sistema che genera turn over e oculatezza gestionale. Qui legioni di anziani e fasce deboli patiscono la distanza dello stato nella sua forma primaria, la percezione è quella di un abbandono graduale dove alla politica degli annunci non ci credono più nemmeno i pargoli di prima elementare. Chiediamo pubblicamente attraverso i nostri social e attraverso la stampa al neo Commissario, Vincenzo Spaziante di voler fare in modo che vengano ripristinate le già minime funzioni del laboratorio analisi o attraverso l’invio temporaneo di tecnici o di mettere in funzione una navetta che porti i prelievi da Soveria a Lamezia. Queste sono le nostre proposte, che sarebbero da mettere in atto per il solo periodo di malattia degli operatori, evitando di creare un pericoloso ulteriore scollamento tra l’ospedale e l’utenza. Cosa di cui non c’è assolutamente bisogno.