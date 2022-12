Gemelline calabresi operate in utero, trascorreranno il Natale circondate d’amore

ROMA – Un regalo unico per la mamma e per le due gemelline di Catanzaro operate in utero alla 24/a settimana di gestazione dall’equipe di Chirurgia fetale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che ora, sono tornate a casa. L’intervento si è reso necessario per scongiurare i gravi rischi della sindrome da trasfusione feto fetale, una malattia specifica dei gemelli che hanno in comune la placenta, caratterizzata dal passaggio anomalo di sangue da un gemello all’altro.

Le bambine, nate con parto pretermine alla metà di ottobre scorso nell’Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli, oggi stanno bene e sono tornate a casa dove tutta la famiglia le aspettava per abbracciarle per la prima volta. Il viaggio dalla Calabria di mamma Gessica e papà Francesco inizia in un caldissimo giorno di agosto e finisce con le luci dell’albero di Natale.

Poco dopo l’arrivo nell’ospedale della Santa Sede con la diagnosi di sindrome da trasfusione feto fetale, l’intervento d’urgenza effettuato dall’equipe di Chirurgia fetale con la dott.ssa Isabella Fabietti. L’intervento è stato effettuato presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli, con il quale il Bambino Gesù ha avviato da alcuni anni una stretta collaborazione.

E’ seguito il monitoraggio ecografico stretto fino alla decisione di intervenire alla 30/a settimana con un parto cesareo perché preoccupavano le condizioni della gemella più piccola che cresceva meno.

“Sono nate una alle 12.39 e una alle 12.40 – racconta mamma Gessica -. Hanno pianto: vuol dire che hanno respirato entrambe e stavano bene, un miracolo“. Dalla sala parto alla terapia intensiva e quindi il passaggio alla sub intensiva da cui le bambine sono state dimesse a fine novembre la prima, e nei giorni scorsi la seconda.

“Quest’anno – scherza Gessica – i personaggi del presepe li impersoneremo noi arrivando non con uno, ma con due bambine, per la gioia di nonni, parenti e amici”. “E’ stata un’esperienza difficile – prosegue – ma grazie alla professionalità e soprattutto alla grande umanità dei medici che ci hanno accompagnato ad ogni passo, riusciremo a tornare a casa con le nostre bambine ed è questo il messaggio di fiducia e speranza che vogliamo trasmettere agli altri genitori che si trovano nella nostra situazione”. L’intervento che ha portato alla nascita delle gemelline calabresi è il numero 24 al Bambino Gesù dall’inizio del 2022. Ad oggi gli interventi di questo tipo effettuati sono già arrivati a 25.

Foto: Fortune Healt Italia