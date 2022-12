Maxi sequestro di addobbi natalizi e articoli per la casa per 200mila euro

LAMEZIA TERME – Durante le festività natalizie, sono stati intensificati i servizi di controllo per contrastare ogni forma di illegalità e quindi anche l’illecita immissione in commercio di prodotti non sicuri. Le Fiamme Gialle lametine hanno ispezionato numerosi esercizi commerciali, all’ingrosso ed al dettaglio. Nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro complessivamente, oltre 40mila prodotti di varia natura, molti dei quali esposti sugli scaffali e quindi già immessi in commercio.

Fra la merce sequestrata, figurano prevalentemente addobbi natalizi con etichette non conformi, ovvero prive delle stesse. La vendita al dettaglio di quanto in sequestro avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 200mila euro.

All’esito dei controlli sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Catanzaro venti persone, titolari di altrettante attività commerciali, nei cui confronti è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni al “Codice del consumo”, sanzione che può variare da un minimo di 516 euro a un massimo di oltre 25mila euro.