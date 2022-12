Incidenti stradali, Loizzo: «carcere per chi guida sotto l’effetto di alcol e droga»

CATANZARO – Sono +121 le persone risultate positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 688 tamponi processati. Il tasso di positività dal 20,89% di ieri scende al 17,59%. Nella giornata di oggi con i dati relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dalle Asp calabresi, si registra un decesso in provincia di Cosenza che porta il totale delle vittime a 3.198. Salgono i ricoveri in area medica di 9 unità per un totale di 160 pazienti nei reparti ordinari. Un paziente in più invece in rianimazione con 10 persone ricoverate in terapia intensiva. L’ASP di Catanzaro comunica “nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso a domicilio”.

– Catanzaro

CASI ATTIVI 1072 (42 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1023 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 107277 (106869 guariti, 408 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 2552 (60 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2490 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 178741 (177332 guariti, 1409 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 279 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 271 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 58208 (57932 guariti, 276 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1936 (37 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1898 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 203169 (202275 guariti, 894 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 453 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 440 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 51969 (51777 guariti, 192 deceduti).