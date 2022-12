COSENZA – Con l’arrivo del mese di dicembre il pensiero di tutti va al Natale, alle feste, alle vacanze ma per molti dicembre è anche solidarietà. Infatti, come da 33 anni, ritorna la Maratona Telethon sulle reti Rai ma soprattutto in tutte le piazze d’Italia con i volontari Telethon. Tantissime le persone che condividono la mission della Fondazione Telethon e dedicano parte del loro tempo alla raccolta fondi da destinare alla ricerca.

In Calabria, anche quest’anno, sono tantissimi, oltre 250, i punti di raccolta gestititi da oltre 1000 volontari presenti nelle piazze a distribuire i gadget a fronte di una piccola donazione in collaborazione anche con tante associazioni del territorio come Unpli Calabria, Avis e associazioni locali. La solidarietà si fa dolce con i famosi cuori di cioccolato di Telethon distribuiti in una elegante confezione regalo, l’ideale per un pensiero solidale. Attivato anche il numero solidale per le donazioni tramite telefono fisso o con sms , il 45510 , nel contempo è partita la maratona televisiva su Rai 1.

Quest’anno il Coordinamento Calabrese, rappresentato dal Coordinatore Raffaele Marasco, sarà protagonista durante un collegamento in diretta su Rai 1 alle ore 14.30 circa da Piazza Diaz a Cirò Marina. Un regalo della Rai e della Fondazione Telethon che ha voluto premiare l’impegno di tutti i volontari calabresi coinvolgendo anche Roberta Morise, madrina del collegamento.

La scelta su Cirò Marina è stata fatta in quanto come Comune del cuore che si è distinto per le importanti raccolte fondi grazie al lavoro fatto dalla Consigliera delegata Francesca La Rocca, all’impegno di tutta l’amministrazione e il sindaco, nonché presidente della provincia di Crotone, Sergio Ferrari.

In piazza oltre al punto di raccolta Telethon saranno presenti rappresentanze dell’artigianato, dell’enogastronomia e della musica made in Calabria con un “collettivo” curato da Calabria Sona.

L’invito del Coordinatore Marasco è quello di partecipare numerosi a questo evento in modo da fare sentire la vicinanza della Calabria e di Ciro’ Marina alla Fondazione Telethon, alla ricerca e a tutte quelle famiglia che aspettano una cura per i propri figli affetti da malattie genetiche rare.