Ecomafie, illeciti ambientali: Cosenza supera Napoli

COSENZA – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4063453 (+3.474).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1696 (42 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1644 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 105311 (104911 guariti, 400 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2526 (66 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2460 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 177132 (175743 guariti, 1389 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 321 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 311 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57900 (57628 guariti, 272 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2737 (49 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2685 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 200968 (200081 guariti, 887 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 493 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 481 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51585 (51394 guariti, 191 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 385 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 347 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.