Sbarchi di migranti in Calabria, fermati sette presunti scafisti

LAMEZIE TERME – La Procura di Lamezia Terme ha chiuso le indagini nell’ambito dell’operazione “Boccaccio”, eseguita lo scorso mese di febbraio, e il provvedimento è stato notificato all’imprenditore Claudio Arpaia, 54 anni, alla moglie Annamaria Del Gaudio, 46 anni, e ad Armon Antonio Gloriano Rossi, 52 anni, consulente finanziario. L’accusa è di autoriciclaggio. Secondo le ipotesi accusatorie formulate dalla procura lametina, attraverso una serie di operazioni finanziarie, sarebbe stata riciclata la somma di oltre un milione di euro provento di evasione fiscale. Per occultare l’origine illecita della provvista, sarebbero state costituite società di comodo in Svizzera, dove allocare parte dei proventi dell’evasione, per poi procedere al loro reimpiego nel mercato legale attraverso operazioni nel settore immobiliare, edile, turistico e del noleggio di natanti.

L’inchiesta era stata avviata a seguito dell’approfondimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una sospetta operazione di “Voluntary Disclosure”, posta in essere per far rientrare in Italia 500.000 euro investiti in banche maltesi per mezzo di una società con sede nelle Isole Vergini.

Le indagini avrebbero consentito di accertare, sia pure in fase investigativa-cautelare, che tale provvista derivasse da pregressi reati fiscali e non da un’eredità, come sostenuto dall’imprenditore nelle competenti sedi. L’operazione aveva portato al sequestro di due società e di beni per un valore di oltre 5 milioni ma il sequestro era stato poi revocato nei mesi successivi con un provvedimento di restituzione dei beni.