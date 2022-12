Loizzo secca risposta a Baldino: «Gli ospedali saranno riconvertiti»

COSENZA – Cresce il numero di positivi nella nostra regione, come nel resto dello stivale. Secondo l’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 2 all’8 dicembre 2022 i decessi per Covid-19 in Italia sono aumentati dell’8% con una media salita da 91 a 98 al giorno; nello stesso periodo sono aumentati anche i ricoveri, sia nei reparti ordinari (+9%) sia nelle terapie intensive (+4,7%). I nuovi casi aumentano in 13 regioni e in 48 province e sale anche l’incidenza, che in 22 province supera 500 casi per 100mila abitanti. Sempre nella settimana il numero dei nuovi vaccinati contro il virus Sars-CoV-2 è diminuito del 22,3%, toccando il record negativo dall’inizio della campagna vaccinale anti Covid-19,

Le persone risultate positive al Coronavirus oggi in Calabria sono 605929 (+1.140) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4052498 (+5.279).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1711 (46 in reparto, 9 in terapia intensiva, 1656 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 104769 (104371 guariti, 398 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2860 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2793 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 176192 (174807 guariti, 1385 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 273 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 263 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57756 (57485 guariti, 271 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3023 (45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2976 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 200087 (199201 guariti, 886 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 453 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 442 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51503 (51312 guariti, 191 deceduti).