Negli Hangar dei Canadair una messa per l’equipaggio schiantatosi sull’Etna

COSENZA – Simona Loizzo, deputata della Lega ha incontrati ieri a Roma il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Un incontro cordiale e piacevole che è servito essenzialmente a discutere della grande opportunità che l’area della Magna Grecia, da Sibari a Crotone, diventi patrimonio dell’Unesco.

«Ho trovato ampia disponibilità nel prof. Sgarbi – ha detto Loizzo – per fare in modo che l’area che parte da Sibari, città greca vivente più importante del mondo, e arriva a Crotone, la città di Pitagora, diventi patrimonio dell’Unesco. Una condizione che favorirebbe il turismo culturale con grandi ricadute per tutta la zona».

«Bisogna procedere con i passi giusti – ha aggiunto Loizzo – sapendo che questa straordinaria zona ha tutte le carte in regola per un riconoscimento che darebbe impulso agli investimenti da realizzare e consentirebbe di rilanciare un segmento considerevole della grande cultura calabrese».