Covid: in Calabria calano i positivi, tre decessi in 24 ore

CATANZARO – Sono 504 i nuovi casi di positività al Covid 19 accertati oggi in Calabria secondo i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi a fronte di 3.834 tamponi processati. Il territorio della provincia di Cosenza segna il maggior numero di positivi oggi: 164. Il tasso di positività scende al 13,15%. Si registrano nelle ultime 24 ore tre decessi, rispettivamente nei territori di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria mentre sono 395 i guariti in più rispetto a ieri. In lieve aumento anche i ricoveri con tre unità in più in area medica per un totale di 168 pazienti nei reparti ordinari e di due pazienti in più nelle terapie intensive con 12 persone in rianimazione. L’Asp di Catanzaro comunica 146 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione mentre l’Asp di Cosenza comunica 166 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

La situazione per provincia:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 1724 (39 in reparto, 9 in terapia intensiva, 1676 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 104321 (103924 guariti, 397 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 2874 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2807 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 175706 (174322 guariti, 1384 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 322 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 313 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 57704 (57433 guariti, 271 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2794 (41 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2750 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 199871 (198986 guariti, 885 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 494 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 482 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 51390 (51200 guariti, 190 deceduti).