Sbarco sulle coste calabresi, arrivano 80 migranti: sono soprattutto donne e bambini

COSENZA – La sua elezione a segretario della Fiom Cgil Calabria è stata ratificata al termine del primo Congresso a Lamezia Terme. Umberto Calabrone, succede a Massimo Covello ed il prossimo 20 dicembre lascerà l’incarico come segretario della Cgil di Cosenza. “Ho affrontato più volte giornate come questa – ha scritto Calabrone su Facebook in un posto di ringraziamento – anche con molte più tensione, ma le forti emozioni che mi hanno trasmesso le compagne e i compagni della Fiom rimarranno per sempre nel mio cuore e nella mia testa”. “Grazie per la fiducia, la genuinità e la qualità del dibattito che sarà alla base della nostra azione, tutti insieme, nessuno escluso”. Calabrone ha anche ringraziato l’uscente Covello per il grande lavoro svolto e per il sostegno”.