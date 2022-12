Covid in Calabria, lieve aumento dei ricoveri e due decessi

CATANZARO – Lieve calo rispetto ai numeri di ieri relativamente ai nuovi positivi registrati oggi in Calabria. Sono 618 i contagi a fronte di 2.906 tamponi eseguiti. Due i decessi nelle ultime 24 ore, entrambi nel territorio reggino che fa registrare anche il maggior numero di contagi a livello provinciale, 201, mentre in provincia di Cosenza sono 164. Il tasso di positività sale al 21,27% (ieri era al 20,63%). Sono 335 invece i guariti accertati oggi. Riguardo ai ricoveri si registra un nuovo ingresso rispettivamente in area medica, con 144 persone nei reparti ordinari, e uno in rianimazione con 5 persone ricoverate in terapia intensiva.

A livello provinciale, i casi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 1708 (35 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1669 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 103031 (102635 guariti, 396 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 2252 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2195 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 174976 (173599 guariti, 1377 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 253 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 249 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 57526 (57255 guariti, 271 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2349 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2312 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 198996 (198115 guariti, 881 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 510 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 498 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 51133 (50943 guariti, 190 deceduti).