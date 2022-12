Covid: in Calabria aumentano i ricoveri in area medica, risale il tasso di positività

CATANZARO – Aumenta rispetto a ieri il numero di nuovi contagi da Covid 19 in Calabria così come il tasso di positività che torna sopra quota 20 con il 20,63% contro il 18,69% di ieri. Sono 702 i positivi registrati oggi a fronte di 3.402 tamponi fatti. Due le vittime, una nel territorio provinciale di Cosenza e l’altra nel Reggino, che portano il totale da inizio pandemia a 3.132. In crescita anche il numero di pazienti in ospedale con 16 nuovi ingressi nei reparti di area medica per un totale di 143 pazienti nei reparti ordinari. Restano stabili a 6 le persone ricoverate in terapia intensiva. I casi attivi sono 6.976 (+265), gli isolati a domicilio 6.827 (+249) ed i nuovi guariti 435. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 4.019.499 (+3.402) con 599.384 positivi.

A livello provinciale, i casi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 1679 (33 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1642 in isolamento domiciliare); casi chiusi 102878 (102482 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2090 (58 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2032 in isolamento domiciliare); casi chiusi 174974 (173597 guariti, 1377 deceduti).

Crotone: casi attivi 257 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 253 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57521 (57250 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2301 (36 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2263 in isolamento domiciliare); casi chiusi 198843 (197964 guariti, 879 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 462 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 450 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51111 (50921 guariti, 190 deceduti).