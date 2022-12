Piante di marijuana e munizioni nell’agriturismo, denunciato il proprietario

CATANZARO – “Al fine di fugare ogni dubbio e facili strumentalizzazioni, così come riportato da alcuni organi di stampa in merito alle 2 circolari sul personale della sanità emanate recentemente dalla Struttura commissariale e dal Dipartimento, si è reso necessario chiarire e precisare il contenuto delle circolari. A riguardo il Dipartimento Tutela della Salute ha pubblicato sul sito della Regione Calabria una nota con la quale si ribadisce che tutte le aziende per accelerare le procedure di assunzione possono usufruire delle graduatorie anche di tutte le altre aziende territoriali. Ad esempio se l’ASP di Cosenza ha necessità di 1 chirurgo e all’ASP di Crotone vige una graduatoria relativa ad un concorso già espletato per la chirurgia, l’ASP di Cosenza può attingere a quella graduatoria, evitando così di avviare una nuova procedura concorsuale con lungaggini burocratiche e relativi costi. Contestualmente, secondo quanto stabilito nei recenti accordi con le organizzazioni sindacali, gli operatori a tempo determinato potranno essere stabilizzati in base ai criteri sanciti dalla normativa vigente. Infine tutte le aziende sono state comunque sollecitate ad avviare e concludere tutte le procedure concorsuali”. Lo afferma in una nota Ernesto Esposito, sub-commissario del governo per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria.

La risposta arriva dopo alcuni articoli di stampa in merito al contenuto delle circolari della Struttura Commissariale concernenti l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi. Con le circolari in commento “sono stati forniti indirizzi applicativi sull’utilizzo delle graduatorie di concorso al fine di richiamare l’attenzione dei Commissari delle Aziende sulla possibilità di ricorrere all’utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato delle altre Aziende del SSR, consultabili sul sito del Dipartimento Tutela della Salute, all’interno dell’apposita sezione. E’ stata, inoltre, rilevata l’importanza di motivare la determinazione di indizione di nuovi concorsi a fronte della presenza di graduatorie in corso di validità. Le circolari in commento concernono dunque l’indizione di nuove procedure e i nuovi reclutamenti di personale. Resta fermo, pertanto, il contenuto degli Accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza Area Sanità in data 20 giugno 2022 e 15 ottobre 2022, recepiti con DCA n.152 del 09/11/2022, che consentono a tutte le Aziende di concludere i percorsi finalizzati alla stabilizzazione del personale, secondo le previsioni della L.234/21, che richiama e fa salve le disposizioni del D.Lgs 75/2017 (c.d. Legge Madia). È di tutta evidenza l’attenzione sulla valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza covid. In tal senso, l’approvazione dei piani assunzionali di tutte le Aziende del Servizio Sanitario, il cui iter si è ultimato nel mese di novembre, consentirà la conclusione positiva dei percorsi di stabilizzazione già avviati in applicazione dei predetti Accordi e secondo le normative vigenti”.