Disabili, Mancuso: «a breve in Calabria la nomina del Garante dei diritti»

REGGIO CALABRIA – “A breve, essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande il 23 novembre, sarà indicato il Garante dei diritti delle persone con disabilità istituito con legge regionale nello scorso mese di agosto”. Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso alla vigilia della Giornata internazionale delle persone con disabilità, celebrata ogni anno il 3 dicembre.

“E’ l’intera collettività – aggiunge – che deve prendersi carico delle persone con disabilità, sia per il dovere costituzionale della solidarietà che per non lasciare sole le famiglie con problemi a volte molto complessi e, in più, per rimarcare il valore positivo delle diversità. Anche la Calabria, a giorni, potrà contare sulla preziosa figura del Garante per i diritti delle persone con disabilità per analizzare in profondità ogni sfumatura relativa ad un settore spesso trascurato. La figura del Garante, appena entrerà in attività dovrà puntare a tutelare diritti, la dignità e il benessere delle persone con disabilità. Sarà un presidio fondamentale per la rete pubblica e privata impegnata quotidianamente a risolvere le tante problematiche che le persone con disabilità sono costrette ad affrontare”.