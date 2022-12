Cosenza, tornano le Stelle di Natale Ail che aiutano la ricerca scientifica

COSENZA – Un appuntamento con la solidarietà che si rinnova da 34 anni: è quello delle Stelle di Natale Ail, Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, che torna a colorare oltre 4.300 piazze italiane grazie a 15mila volontari presenti da stamattina e fino a domenica. Le Stelle di Natale AIL sono un’icona della solidarietà. Per i pazienti ematologici ci sono stelle che fioriscono anche nei momenti più difficili, l’amore può doni immensi.

Era il 1989 quando, grazie all’intuizione della Presidente di AIL di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre Sezioni AIL. “Oggi grazie alle nostre buone stelle, potrai contribuire – sostengono i volontari AIL – a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici in tutto il Paese”.

Ail infatti con le sue attività si occupa di finanziare la ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue, organizzare il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini, per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che possono essere curati nella propria casa, e in più finanziare servizi di supporto psicologico, oltre che attività di supporto legale, di mobilità sanitaria.

Realizza inoltre le Case alloggio AIL vicine ai maggiori Centri di Ematologia, per accogliere gratuitamente i pazienti non residenti e i loro familiari che devono affrontare lunghi periodi di cura e sostiene scuole e sale gioco in ospedale per consentire a bambini e ragazzi di non perdere il contatto con la realtà esterna, di continuare regolarmente gli studi e non trascurare l’importanza del gioco. Nella scorsa edizione dell’iniziativa Stelle di Natale Ail sono state distribuite 454.604 piante in 3.841 punti di distribuzione in Italia. Grazie alla generosità dei sostenitori dell’Associazione e al ruolo dei volontari è stato possibile raccogliere 7.685.793 euro.

Anche quest’anno potrai avere la tua Stella di Natale con una donazione minima di 12 euro. Nonostante l’aumento generalizzato dei prezzi, AIL ha deciso di non incrementare questo valore, consapevole del difficile momento economico e certa di poter contare sempre sul supporto di chi non vuole far mancare aiuto e assistenza ai pazienti e alle famiglie.

Per sapere in quali piazze trovare i volontari AIL con le Stelle di Natale si può consultare il sito www.ail.it, scaricare l’app “AIL Eventi”, oppure chiamare il numero 06.70386060.

Per un paziente ematologico la #buonastella sei tu!