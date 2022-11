Da “strada della morte” a strada della discordia il passo è davvero breve. Purtroppo, però, la prima denominazione resta e resterà almeno fino a quando dalla discordia non si arriverà ad una fase operativa. Sul banco degli imputati i fondi per il riammodernamento del tratto Sibari-Catanzaro della strada statale 106 ionica. Gli ormai famosi 3 miliardi messi a disposizione dal Governo hanno scatenato la polemica fra maggioranza e opposizione, non per la cifra, ma per le tempistiche. Il finanziamento, infatti, sarà spalmato nei prossimi 15 anni, circostanza questa che non è stata assolutamente gradita dalla minoranza. “Uno schiaffo ai calabresi ed alle famiglie che hanno perso un loro caro in quella strada ormai nota come “la strada della morte” – questo il pensiero del consigliere regionale del Pd, Ernesto Alecci.

“Tre miliardi spalmati in 15 anni non indicano una concreta volontà politica di intervenire sull’opera, come magari si è fatto per il ponte Morandi realizzato in soli due anni, vuol dire solo annunci, fumo, vuol dire prendere in giro una comunità, una Regione”. Lo stesso Alecci, poi, ha anche criticato l’importo totale: “Si tratta sono solo di una parte del finanziamento necessario, per il completamento di tutta l’opera ne servono circa 8 miliardi”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche le dichiarazioni del sindaco di Cassano Ionio, Gianni Papasso. Ma la questione approderà lunedì anche nel prossimo Consiglio Regionale.

Intanto, però, è arrivata la risposta del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: “Il Pd non ha mai posto in cima ai suoi programmi il rifacimento della SS 106 – ha detto Occhiuto – Con il centrodestra al governo della Calabria e adesso del Paese, invece, la Statale Jonica è diventata una priorità nazionale. Ed oggi raccogliamo i frutti di quanto seminato nell’ultimo anno”. Lo stesso Governatore ha poi precisato che le risorse della manovra siano scadenzate nel tempo per evitare la possibilità di disimpegnare questi fondi a causa dei tempi tecnici necessari per costruire l’opera.