Dramma a Bagnara, fuga di gas ed esplosione: un morto e un ferito grave

BAGNARA (RC) – Tragica esplosione a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, in seguito all’esplosione di bombole di gas che hanno provocato un morto ed un ferito grave. Una terza persona non avrebbe riportato ferite ma sarebbe in stato di shock. Secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco la deflagrazione sarebbe avvenuta In un locale adibito a deposito di attrezzi in contrada “Pezzolo”.

La vittima è un imprenditore, che era il proprietario del deposito, mentre il ferito sarebbe un suo collaboratore, un idraulico, sul posto per un’attività di fonderia. Massiccio il dispiegamento dei mezzi da parte dei pompieri: sul posto sono intervenute 3 squadre da Bagnara, Palmi e Reggio Calabria con l’ausilio di un carro bombole come necessaria riserva d’aria. Sul posto anche carabinieri e l’ambulanza del 118. Il ferito è stato ricoverato negli Ospedali riuniti di Reggio Calabria. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, lo scoppio delle bombole sarebbe da collegare a cause accidentali. Si esclude, dunque, l’origine dolosa.