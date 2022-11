Anche la Calabria aderisce ad “un Fiore SOSpeso” per dire no alla violenza sulle donne

COSENZA – È in archivio da qualche giorno il pesante maltempo di inizio settimana. In Calabria è tornato a spledere il sole, in un contesto climaticio decisamente autunnale. Le fortissime raffiche di vento ma, sopratutto, le violente mareggiate, hanno investito tra martedì e mercoledì buona parte della fascia tirrenica cosentina e catanzarese, con onde alte anche 5 metri. Diversi i danni alle strutture balneari e anche alla linea ferroviaria.

Intanto una nuova perturbazione è già dietro l’angolo, con meteo in deciso peggioramento a partire dalla Sardegna, in estensione a Campania, Basilicata e poi Calabria e Sicilia, che saranno le due regioni più colpite nel fine settimana. Ci attendono due giorni di forte maltempo, con buona parte della Calabria intressata da precipitazioni anche intense e potenziali fenomeni alluvionali in alcune aree della regione. Previste anche forti raffiche di vento a rotazione ciclonica, che questa volta interesseranno sopratutto i versanti jonici con conseguente aumento del moto ondoso.

Peggioramento del tempo che si concretizzerà a partire dalla giornata di sabato, per effetto di un un nuovo ciclone in formazione sul mar Tirreno e in spostamento verso Sud/Est. Il maltempo imperverserà anche domenica, con forti temporali e piogge torrenziali, in spostamento verso la fascia ionica della Calabria e la Sicialia orientale: queste zone saranno spazzate da venti di tempesta (possibili raffiche anche a 80 Km/h) con mare in burrasca. Sempre nella giornata di domenica è previsto un ulteriore rinforzo dei venti con le piogge che si concentreranno maggiormente sul reggino. Le temperature tenderanno a diminuire e la neve che imbiancherà l’appennino dai 1300-1400 metri di quota. Per attendere un miglioramento bisognerà aspettare la giornata di lunedì.