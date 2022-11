Pneumatici abbandonati: recuperati in Calabria oltre 6.000 pezzi. Solo a Cosenza 8.700 chili

COSENZA – Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. EcoTyre, nell’ambito di Puliamo il Mondo 2022, i volontari di Legambiente hanno raccolto e portato via complessivamente 45.790 kg di PFU– ovvero pneumatici fuori uso. Parliamo di un totale di circa 6.000 pezzi recuperati dai comuni di Cosenza (8.700 kg), Belsito (3.620 Kg), Cerisano (3.390 Kg), San Giovanni in Fiore (4.510 Kg), Girifalco (6.500 kg), Stalettì (4.440 kg), Rocca Bernarda (4.000 kg), Tropea (900 kg), Ricadi (2.330 kg), Nicotera (3.200 kg) e Rombiolo (4.200 kg)

“La partnership con Legambiente, nel progetto Puliamo il Mondo, si può dire più che consolidata, sono infatti 10 anni che collaboriamo insieme per informare i cittadini sulla corretta gestione delle gomme a fine vita. Abbiamo quindi risposto – sostiene Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre – all’appello di 11 comuni calabresi in cui Legambiente Calabria, che ringraziamo, è intervenuta per la raccolta dei PFU che sono stati caricati su un nostro mezzo e condotti presso l’impianto di trattamento più vicino, in una logica di prossimità. Qui verranno opportunamente riciclati. I PFU, attraverso un trattamento complesso, possono essere materiale utilizzabile all’interno di una gomma nuova chiudendo il ciclo della circolarità dello pneumatico”.

“Il problema degli pneumatici abbandonati – continua Anna Parretta, Presidente di Legambiente Calabria – è una questione grave e seria che nella nostra Regione deve essere affrontata e risolta. Attraverso l’attività dei soci volontari di Legambiente e con la preziosa collaborazione di EcoTyre, abbiamo raccolto migliaia di PFU riuscendo ad evitare che molte aree verdi e strade venissero trasformate in discariche abusive. Continua, quindi, la nostra campagna di sensibilizzazione e di informazione ai cittadini sia contro l’abbandono di rifiuti che sulle modalità per una corretta raccolta e per il conseguente riciclo dei PFU in un’ottica di economia circolare. La soluzione del problema passa da una maggiore consapevolezza alla quale deve affiancarsi un rigoroso controllo del territorio da parte dagli organi preposti che coinvolga sia il piano della prevenzione che quello sanzionatorio”.

Pneumatici abbandonati? Danno vita a nuove gomme

Lo pneumatico giunto a fine vita se lasciato in natura è un rifiuto detto permanente, cioè impiega centinaia di anni per degradarsi. È una risorsa riciclabile al 100%, invece, se gestito nel modo corretto. Come per il vetro o per la carta, infatti, anche da un vecchio pneumatico può rinascere una gomma nuova, grazie al progetto di Ricerca & Sviluppo Da Gomma a Gomma di EcoTyre. Il progetto “Da Gomma a Gomma” riunito tutti i soggetti della filiera e, sotto il coordinamento di EcoTyre, ha messo a punto un processo che consente di utilizzare granulato di vecchi pneumatici per realizzarne di nuovi.

Un caso unico al mondo che potrebbe rivoluzionare la sostenibilità del settore perché consente la riduzione delle materie prime utilizzate, con evidenti effetti positivi sull’ambiente. I primi pneumatici “verdi” sono stati montati su 20 camion che hanno percorso l’Italia, in lungo e in largo, coprendo una distanza complessiva di oltre un milione di chilometri. Il test comparativo ha dato risultati ottimi, in termini di usura e di tenuta di strada non si sono riscontrate differenze sostanziali tra i copertoni tradizionali e quelli contenenti PFU.

La collaborazione con Legambiente e la campagna Puliamo il Mondo ricade nel più ampio progetto di EcoTyre PFU Zero. Per informazione sui progetti svolti negli anni e per richieste e proposte di collaborazione su iniziative ambientali relative alla corretta gestione dei PFU, è possibile collegarsi al sito Internet dedicato