Volo in ritardo di oltre 5 ore, cinque calabresi ricevono 2mila euro di risarcimento - QuiCosenza.it

CATAZARO – Registrano ancora un calo i nuovi contagi per Covid in Calabria, che sono 394 rispetto ai 510 di ieri. Complessivamente i contagiati, dall’inizio dell’epidemia, sono stati 595.730. Ci sono due morti in più, uno in provincia di Cosenza ed un altro in quella di Reggio, con il totale dei decessi che raggiunge quota 3.119. Diminuisce Il tasso di positività, che passa dal 18,67 al 15,15%, con 2.600 nuovi tamponi effettuati, 131 in meno rispetto a ieri (totale 3.999.155). I ricoveri sono uno in più sia nei reparti ordinari (totale 125), che nelle rianimazioni (quattro). I casi attivi sono 6.995 (+76) , gli isolati a domicilio 6.866 (+74) ed i nuovi guariti 316.

La situazione relativa all’incidenza del Covid in Calabria è riportata nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni ricevute dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. A livello provinciale i casi sono così ripartiti.

– Catanzaro: casi attivi 1.596 (16 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.577 in isolamento domiciliare); casi chiusi 101.922 (101.527 guariti, 395 deceduti). – Cosenza: casi attivi 2.328 (62 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.266 in isolamento domiciliare); casi chiusi 173.721 (172.351 guariti, 1.370 deceduti). – Crotone: casi attivi 290 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 288 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57.312 (57.042 guariti, 270 deceduti). – Reggio Calabria: casi attivi 2.058 (32 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.025 in isolamento domiciliare); casi chiusi 197.885 (197.010 guariti, 875 deceduti). – Vibo Valentia: casi attivi 499 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 488 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50.876 (50.686 guariti, 190 deceduti).