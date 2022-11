Sequestrato allevamento abusivo: attivato senza registrazione al servizio veterinario

REGGIO CALABRIA – Nei giorni scorsi, la sezione operativa di Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato, un 28enne, del quartiere Arghillà, convivente, disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il giovane è stato sorpreso dai militari mentre era intento a cedere ad un assuntore 1,5 grammi di “cocaina”. Tentando di sfuggire al controllo di polizia, l’uomo è stato poco dopo fermato a bordo della propria autovettura e colto nell’ulteriore tentativo di disfarsi di un involucro in cellophane contenente 30 dosi in alluminio per un peso complessivo di 50 grammi di cocaina e la somma contante di 350 euro.

Dalla perquisizione domiciliare di un appartamento disabitato, adiacente alla residenza del “pusher”, i militari hanno inoltre individuato una cassaforte a muro che, grazie alla collaborazione dei carabinieri dell’Aliquota di Pronto Intervento (A.P.I), è stato possibile disancorare e aprire. All’interno della stessa, sono stati rinvenuti ulteriori 200 dosi in alluminio, per un peso complessivo di 300 grammi di sostanza stupefacente di cocaina, 177 cartucce “luger” calibro 9X19, 7 cartucce di diverso calibro, 2 bilancini elettronici di precisione e diverso materiale per il confezionamento.

Le indagini sono in corso per individuare i detentori di quanto rinvenuto all’interno dell’appartamento risultato inabitato mentre lo stupefacente, il munizionamento e il materiale trovati, sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.