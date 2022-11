Balzo di contagi in Calabria (+918) e 4 decessi. Aumentano i ricoveri

CATANZARO – Nuovo balzo di contagi in Calabria. Sono 918, ieri erano 285, i casi riscontrati nelle ultime 24 ore con 5.056 tamponi processati e il tasso che dall’11,69 è risalito al 18,16%. Quattro i decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3.099. Aumentano i ricoveri sia nei reparti di cura, +6 (130), sia nelle terapie intensive, +2 (6). I guariti sono 579.288 (+1.151), gli attualmente positivi 6.868 (-237) e gli isolati a domicilio 6.732 (-245).

Ad oggi – secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – le persone risultate positive al Coronavirus sono 589.255. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.960.026.

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1812 (14 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1794 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99949 (99557 guariti, 392 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2471 (73 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2398 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 171567 (170209 guariti, 1358 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 209 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 204 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57029 (56760 guariti, 269 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1687 (24 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1661 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 196478 (195607 guariti, 871 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 450 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 438 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50394 (50204 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 284 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 279 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione.

L’ASP di Reggio Calabria comunica 257 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.