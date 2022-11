Migranti, ancora uno sbarco in Calabria: arrivati in 60 su una barca di legno

CATONA (RC) – Il tragico impatto è avvenuto ieri nel pomeriggio a Catona in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura con alla guida una donna di 76 anni rimasta intrappolata nel mezzo e una moto di grossa cilindrata.

A nulla è valsa, per il centauro, la corsa in ospedale al Gom di Reggio Calabria, dove il motociclista era ricoverato da ieri sera in prognosi riservata. Stamane la notizia: il 60enne Nino Alviano, in sella – al momento del tragico impatto alla sua moto – non ce l’ha fatta.