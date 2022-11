Incendio in una nota concessionaria d’auto: 3 i veicoli distrutti dalle fiamme

CATANZARO – In Calabria, nelle ultime 24 ore, sono state riscontrate 550 nuove positività al Covid, con il tasso che resta sostanzialmente stabile: il 17,53% contro il 17,76% di ieri. Quattro le vittime, con il totale che sale a 3.089 da inizio pandemia. Negli ospedale – nel saldo tra ingressi e uscite – ci sono quattro ricoveri in più in area medica (123) e 2 in meno in terapia intensiva (5). I casi attivi sono 6.876 (-385), gli isolati a domicilio 6.748 (-387) ed i nuovi guariti 931. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.947.513 con 587.161 positivi.

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1873 (18 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1850 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99283 (98894 guariti, 389 deceduti). ù

– Cosenza: CASI ATTIVI 2636 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2571 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 170703 (169350 guariti, 1353 deceduti) .

– Crotone: CASI ATTIVI 209 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 205 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56951 (56682 guariti, 269 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1539 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1512 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 196098 (195229 guariti, 869 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 380 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 373 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50294 (50104 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 172 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 184 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.