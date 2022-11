Ponte sullo Stretto, Caruso “Bene realizzarlo, ma si pensi anche ad altre infrastrutture obsolete”

RENDE (CS) – “Gli ultimi accadimenti riguardanti il Comune di Rende e la sua amministrazione, suscitano forti preoccupazioni per il prosieguo dell’attuale legislatura”. Lo scrive in una nota la Federazione Riformista di Rende, che interviene sulla bufera giudiziaria che coinvolto l’amministrazione. “Sin dal 2015”, proseguono, “La Ferazione Riformista di Rende ha denunciato le scelte amministrative errate, inefficaci, ed a volte poco trasparenti, della giunta Manna sulle varie emergenze della città. La città, infatti, oggi si presenta in stato di abbandono e di degrado in quanto, per come da noi sempre osservato, le gestioni delle manutenzioni, dei servizi, dei rifiuti, dell’acqua presentano gravi carenze alle quali il Comune non ha saputo dare risposte adeguate.

Peraltro, mancando una visione sul futuro di Rende, nulla si è fatto per attuare un progetto di area urbana, per il trasporto pubblico, dopo il fallimento della metropolitana leggera, per una efficace attuazione, con un profilo strategico, del PNRR. Le forze politiche e le associazioni culturali, soprattutto quelle di cultura riformista, debbono unirsi per elaborare un progetto credibile per la Rende del futuro, da attuare con spirito unitario e di sacrificio. Bisogna scendere in campo tutti insieme, mettendo da parte tutto il resto, per rispondere al grido di dolore dei nostri concittadini. Appare, pertanto, opportuno e responsabile terminare questa legislatura.

Questa responsabilità verso la comunità intera deve essere avvertita da tutti, soprattutto da quanti rivestono importanti ruoli istituzionali; tutti chiamati ad agire nell’interesse della città che ha bisogno di recuperare nei tempi più brevi possibili la presenza di una amministrazione in grado di affrontare e risolvere le tante emergenze che i tempi difficili che viviamo ci presentano. Rende per ciò che ha sempre rappresentato, per i risultati raggiunti per qualità della vita e per sviluppo economico nel recente passato, non merita questo stato di cose e necessita dell’impegno civile dell’intera comunità, coinvolgendo i cittadini in tutte le scelte, per avviare un processo di rilancio e di sviluppo per le future generazioni”.