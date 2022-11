Covid, il 13% della popolazione calabrese è senza vaccino

CATANZARO – La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto in Calabria alcuna dose di vaccino anti Covid è pari al 13,0% (media Italia 10,5%), a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni, pari all’1,1%. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe sull’andamento del Covid in Calabria relativo alla settimana 26 ottobre-primo novembre. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 15,7% (media Italia 10,8%), a cui aggiungere le persone over 5 anni guarite da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 4,0%.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 10,9% (media Italia 23,6%); La popolazione tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 41,2% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 4,0% (media Italia 3,3%) solo con prima dose. Nella stessa settimana presa in considerazione si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti (448) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-17,0%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (13,8%) e in terapia intensiva (3,7%).

Di seguito, il consueto bollettino diramato dalla Regione:

Sono 627 i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 3.531 tamponi e un tasso di positività che si attesta al 17,76%,ieri era al 15,65. Due i decessi che portano il totale delle vittime a 3.085 dall’inizio della pandemia. Diminuiscono i ricoveri nei reparti di cura: ci sono 8 dimissioni in più (119) mentre restano stabili le terapie intensive (7). I guariti sono 576.265 (+416), gli attualmente positivi 7.261 (+209) e gli isolati a domicilio 7.135 (+217). Ad oggi – secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – le persone risultate positive al Coronavirus sono 586.611. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.944.375.

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1844 (19 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1819 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99141 (98753 guariti, 388 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3047 (63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2984 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 170110 (168760 guariti, 1350 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 205 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 201 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56931 (56662 guariti, 269 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1543 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1516 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 195961 (195092 guariti, 869 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 373 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 367 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50264 (50074 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 156 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 222 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.