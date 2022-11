Medici cubani, ci siamo: attesi a giorni i primi cinquanta camici bianchi

Gerardo Mario Oliverio dopo che Il Tribunale di Catanzaro ha assolto l’ex presidente della Giunta regionale della Calabria imputata nel processo scaturito da un’inchiesta della Procura di Catanzaro sul presunto utilizzo di soldi pubblici destinati alla promozione turistica della Calabria . COSENZA – “𝐀𝐬𝐬𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐢𝐥 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞. Una sentenza netta che cancella ogni ombra sulla mia condotta alla guida della Regione”. Lo scrivedopo che Il Tribunale di Catanzaro ha assolto l’ex presidente della Giunta regionale della Calabria imputata nel processo scaturito da un’inchiesta della Procura di Catanzaro sul presunto utilizzo di

“Un procedimento che non avrebbe mai dovuto iniziare. Stavamo facendo un buon lavoro, guidati dalla bussola della legalità e della trasparenza, come i calabresi si aspettavano che facessimo. La Calabria aveva cominciato ad alzare la testa e smesso di essere ultima in tutto. Eravamo forti e soprattutto liberi perché autonomi. Anche se il tempo è galantuomo e la Giustizia prima o poi arriva, sono stati prodotti enormi danni, ferite profonde, mortificata la reputazione. È stato fermato un progetto che stava restituendo dignità e una prospettiva alla nostra terra. Amarezza e sofferenza frutto di malagiustizia rese ancor più laceranti dalla ferocia del sistema mediatico. Giorni, anni per me e per i miei cari che nessuno potrà mai risarcire.

Chi pagherà per tutto questo? Profonda gratitudine devo al mio amico ed avvocato Enzo Belvedere per l’affermazione della verità e di quella Giustizia in cui non ha mai smesso di credere. Sono migliaia le testimonianze di stima e di solidarietà che mi stanno arrivando da tutta la Calabria e non solo. A tutti voglio dire di non mollare, – conclude l’ex Governatore della Calabria – di non permettere che l’entusiasmo lasci posto alla rassegnazione. C’è ancora spazio per la lealtà e la visione. Dobbiamo fare ancora tanto con la forza e la determinazione di sempre. Liberi da subalternità.