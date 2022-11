Tenta di rubare negli uffici del Giudice di Pace: arrestato 51enne cosentino

CROTONE – Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha arrestato un uomo di 51 anni di San Giovanni in Fiore, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per due episodi avvenuti a Crotone.

All’uomo si contestano infatti due tentativi di furto. Il primo è avvenuto il 6 giugno scorso appunto all’interno degli uffici del Giudice di Pace in Largo Umberto I, quando ad una impiegata è stato rubato il portafogli. Scoperto l’uomo era fuggito di fretta lasciando cadere il portamonete, poi recuperato dalla vittima. Il secondo caso invece è un po’ più recente e risale al 12 ottobre all’interno di un B&B del capoluogo, dove il 51enne si sarebbe introdotto furtivamente e dopo aver rovistato le borse di due clienti, portato via circa mille euro in contanti e dei documenti personali delle vittime, si è allontanto

Grazie soprattutto alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, quanto al primo evento, e ai filmati dell’impianto presente nella struttura ricettiva per il secondo, è stato possibile acquisire degli elementi ritenuti sufficienti per ritenere che il responsabile fosse proprio l’arrestato il quale, peraltro, il 25 ottobre, era stato raggiunto anche da un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, con il divieto di far ritorno a Crotone per tre anni.