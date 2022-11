Laurea Honoris Causa al principe Alberto di Monaco all’Università Mediterranea

CATANZARO – Calano i contagi da Covid e casi attivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore, i nuovi contagiati sono 208, con il tasso di positività che scende dal 16,43% all’11,76%. Zero le vittime, con il totale da inizio pandemia che è di 3.073 vittime. Per effetto di 762 nuovi guariti, i casi attivi scendono a 7.440 (-554) e gli isolati a domicilio 7.298 (-560). Negli ospedali – nel saldo tra ingressi e uscite – crescono di 4 i ricoverati in area medica (134) e di 2 (8) in terapia intensiva. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 3.932.697 con 584.678 positivi.

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1825 (19 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1799 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 98640 (98254 guariti, 386 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3245 (72 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3173 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 169224 (167882 guariti, 1342 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 205 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 199 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56834 (56565 guariti, 269 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1550 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1523 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 195473 (194606 guariti, 867 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 366 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 357 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50134 (49944 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 138 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuore regione.