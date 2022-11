ROMA – Con le temperature attuali si fa fatica a pensare alla neve. Eppure, da martedì 15 novembre, scatterà l’obbligo di viaggiare con gomme da neve o catene su diverse strade statali calabrese (in particolare quelle montane) e in alcuni tratti dell’Autostrada A2. Ricordiamo che, inoltre, vige sempre l’obbligo di utilizzare pneumatici le cui caratteristiche siano in linea con il codice di velocità prescritto sul libretto di circolazione della propria automobile. Non incorre in sanzioni chi ha attrezzato la propria auto con un set di gomme 4 stagioni (contrassegnate dal simbolo M+S), il cui utilizzo è consentito per tutto l’anno dal Codice della Strada.

L‘ordinanza resterà in vigore fino al 15 aprile del prossimo anno. L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale. Inoltre, ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. La norma riguarda tutti i veicoli a motore, ad esclusione di ciclomotori e motocicli. L’ordinanza è emanata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada).

LE STRADE CALABRESI INTERESSATE

PROVINCIA DI COSENZA

– Autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincolo di Padula Buonabitacolo (km 108,81), in provincia di Salerno, fino allo svincolo di Frascineto (km 196,00) in provincia di Cosenza su entrambe le carreggiate e dallo svincolo di Cosenza Sud (Km 260,951) allo svincolo di Altilia-Grimaldi (Km 287,492) su entrambe le carreggiate.

Srada statale 107 ‘Silana Crotonese’ dal km 0,000 al km 137,650 (Tratta Paola – Crotone)

Strada statale 108 BIS ‘Silana di Cariati’ dal km 1,300 al km 54,650 (Tratta Loc. Colosimi – Garga)

Strada statale 177 ‘Silana di Rossano’ dal km 0,000 al km 59,735 (Tratta bivio Camigliatello – Cropalati)

Strada statale 177 DIR. ‘di Longobucco’ dal km 0,000 al km 9,608 (Località Longobucco)

Strada statale 179 ‘del Lago Ampollino’ dal km 0,000 al km 5,790 (Tratta Spineto – Bocca di Piazza)

Strada statale 19 ‘delle Calabrie’ dal km 277,960 al km 365,700 (Tratta Cosenza – Catanzaro)

Strada statale 278 ‘di Potame’ dal km 0,000 al km 40,590 (Tratta Cosenza – Amantea)

Strada statale 283 ‘delle Terme Luigiane’ dal km 0,000 al km 18,000 (Tratta Guardia Piemontese – Fagnano)

Strada statale 283 VAR ‘della Stazione di San Marco Roggiano‘ dal km 0,000 al km 6,140 (Località San Marco Argentano)

Strada statale 481 ‘della valle del Ferro’ dal km 27,000 al km 31,000 (Tratta Oriolo – Castroregio)

Strada statale 504 ‘di Mormanno’ dal km 0,000 al km 37,820 (Tratta Scalea – Mormanno)

Strada statale 531 ‘di Cropalati’ dal km 8,000 al km 15,560 (Tratta – Caloveto – Cropalati)

Strada statale 616 ‘di Pedivigliano’ dal km 0,000 al km 17,000 (Tratta Colosimi Martirano – Svincolo A2)

Srada statale 616 DIR ‘di Pedivigliano’ dal km 0,000 al km 3,049 (Località Altilia)

Strada statale 660 ‘di Acri’ dal km 0,000 al km 43,143 (Tratta Luzzi – Acri)

PROVINCIA DI CATANZARO – REGGIO CALABRIA – VIBO VALENTIA

Nuova Strada Anas 562 ‘Strada del Medio Savuto’ dal km 0,000 al km 10,000 (Tratta Bivio Arena Bianca – Decollatura)

Strada statale 109 ‘della Piccola Sila‘ dal km 68,200 al km 69,363 (Tratta Cafarda – Taverna)

Strada statale 109 ‘della Piccola Sila’ dal km 6,512 al km 19,485, (Tratta Cafarda – Pentone)

Strada statale 109 Quater ‘della Piccola Sila’ dal km 0,000 al km 19,438 (Tratta Bivio Cafarda – Taverna)

Strada statale 179 DIR. ‘del Lago Ampollino’ dal km 0,000 al km 9,140 ( Tratta Bivio Spineto – Albi)

Strada statale 182 ‘delle Serre Calabre’ dal km 43,000 al km 73,000 Tratta Sorianello – Chiaravalle)

Strada statale 183 ‘Aspromonte Jonio’ dal km 0,000 al km 21,400 (Tratta Delianuova – Gambarie)

Strada statale 184 ‘delle Gambarie’ dal km 0,000 al km 29,164 (Tratta Gallico – Gambarie)

Strada statale 19 ‘delle Calabrie’ dal km 277,960 al km 365,700 (Tratta Cosenza – Catanzaro)

Strada statale SS 682 ‘Jonio Tirreno’ dal km 10,950 al km 27,000 (Tratta Mammola – Polistena)

Strada statale 713 ‘Trasversale delle Serre’ dal km 6,615 al km 37,110 (Tratta Vazzano – Gagliato)

Strada statale 713 DIR ‘di Serra San Bruno’ dal km 0,000 al km 6,864 e dal km 0,000 al km 0,536 (Località Serra San Bruno)

Gomme da neve o catene. Previste Multe salate

Chiunque può essere sottoposto a controllo e se trovato senza gli pneumatici adeguati montati sulla propria vettura o senza catene a bordo, rischia una sanzione pecuniaria. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti. In caso di mancanza o inefficienza dei dispositivi prescritti si può procedere all’applicazione della sanzione amministrativa. La multa può variare da un minimo di 85,00 € ad un massimo di 338,00 €. Inoltre, oltre alla sanzione pecuniaria, si rischia quella accessoria relativa alla decurtazione di 3 punti sulla patente.

Quali gomme da neve? I consigli di Max Pneumatici

La normativa che introduce l’obbligo di montare le gomme da neve, sulle auto e sui mezzi pesanti, è disciplinata dall’articolo 6 del Codice della Strada. Ma spetta agli enti che gestiscono le singole tratte decidere se imporre o meno l’obbligo, segnalato attraverso l’apposito segnale di catene obbligatorie perché, in caso di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio, si mette a serio rischio la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Sono tanti gli interrogativi che ogni automobilista si pone in merito all’obbligo delle catene o dei cosiddetti pneumatici invernali. Proprio su questi ultimi abbiamo interpellato un esperto del settore per avere delle risposte alle domande più comuni. Massimiliano Tiano, titolare di Max Pneumatici che da oltre 15 anni rappresenta il punto di riferimento a Cosenza e nell’area urbana.

“È importante chiarire che le gomme invernali sono definite così, proprio perchè danno le loro migliori prestazioni nella stagione invernale – spiega il signor Tiano – non solo in caso di neve ma anche di strada bagnata, fango, strada ghiacciata e altro. Le catene sono più economiche ma si usano in casi di necessità estrema ed occorre fare attenzione alle auto che non sono omologate. Le gomme invernali certamente danno più sicurezza su strada e consentono di viaggiare anche ad una velocità decisamente elevata. Con le catene montate il limite di velocità, a prescindere dalla strada che si sta percorrendo, è di 40 km/h. E poi sono più pratiche, perché non devono essere montate e smontate in caso di neve. Gli pneumatici idonei alla marcia su neve devono avere dei contrassegni ma c’è tanta confusione. C’è chi non è informato sui contrassegni. Gli pneumatici omologati hanno sul fianco la ‘montagnetta’ a tre punte, ed hanno il segno della neve al centro. Bisogna affidarsi sempre a persone competenti per le sicurezza per se e per gli altri”.

Ci sono gomme 4 stagioni che sono marcate con il simbolo M+S (Mud+Snow, ovvero fango e neve). Vengono spesso classificate anche come “gomme 4 stagioni” o “gomme all-season”, e non hanno sempre prestazioni al top sulla neve. Diciamo che sono un buon compromesso tra la gomma invernale e quella estiva. Ma i compromessi a mio avviso, non danno mai garanzie di affidabilità. Io sono del parere che bisogna consigliare le gomme invernali perché quelle four season certamente danno un’affidabilità ma su una media 3-4 mila chilometri all’anno. Per dirla in cosentino: non sono nè carne nè pesce.

Cambiare solo due pneumatici o tutti e quattro?

“Una domanda che mi fanno spesso. Noi consigliamo di montarne 4 anche se si dice che, due gomme sulla pressione vanno bene. Ma all’autovettura può comportare uno sbandamento sul posteriore (sulla trazione) e magari in curva non si ha alta affidabilità e si può sbandare. E poi in caso di incidente può diventare un cavillo. Il consiglio è di montarne quattro”.