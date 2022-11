Undicenne scomparsa e ritrovata, Camera Minorile Lamezia: “grave violazione della privacy sui social”

LAMEZIA TERME – La Camera Minorile di Lamezia Terme “Stefano Marasco”, interviene duramente a seguito della divulgazione di un video del ritrovamento della minorenne postato sui social e fatto circolare sulle chat di whatsapp. Il riferimento è alla scomparsa della ragazzina di 11 anni che si era allontanata dalla pizzeria di famiglia nel pomeriggio di giovedì scorso poi ritrovata, sana e salva, insieme ad un altro minore nella zona marina di Ginepri.

“Ancora un volta, però, il mondo dei social – si legge nel comunicato della Camera Penale Marasco – ha dimostrato la sua naturale schizofrenia tentando, in prima battuta, di aiutare Forze dell’ordine e volontari nella ricerca condividendo la notizia della scomparsa della bambina salvo trasformarsi, subito dopo, in volgari ‘voyeur’ non solo riprendendo la fase del ritrovamento della stessa in compagnia di un altro minore ma, addirittura, postandolo in rete senza preoccuparsi di schermare il volto e con audio in cui si sentono, su richiesta, le generalità dell’altro minorenne nonché le dichiarazioni, su domande continue, degli stessi ragazzini nell’immediatezza del ritrovamento e nel concitamento della situazione e della loro giovanissima età”.

La Camera Minorile di Lamezia “esprime il proprio dissenso ed il proprio disappunto su tale video incomprensibilmente girato e inopinatamente tramesso da soggetti che lo hanno immesso sui canali social e da quelli che, altrettanto inopinatamente, lo hanno riprodotto continuamente anche su gruppi whatsapp dimostrando, oltre a non conoscere le norme nazionali e comunitarie poste a tutela dei minori che impediscono divulgazione di visi e dati anagrafici identificativi del minore, come si sia, oramai, diventati società fagocitante ed irriverente e dove i suoi associati, spesso adulti, non palesano più alcuna sensibilità verso i soggetti minori il cui diritto alla riservatezza deve sempre essere considerato come primario, anche qualora siano coinvolti in fatti di cronaca”.