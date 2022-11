Botte e danni al bar per non pagare la consumazione, arrestate 4 persone

LAMEZIA TERME – E’ stata ritrovata intorno alle 23:30 Alessia Marcianò, la bimba di 11 anni scomparsa a Lamezia Terme mentre si trovava nei locali della pizzeria di famiglia, in via Aldo Moro. Secondo quanto si apprende l’undicenne sta bene. La ragazzina é stata ritrovata dopo quasi 5 ore di ricerche in località Ginepri, su una spiaggia nei pressi del fiume Amato da un vigile del fuoco e poi affidata ai carabinieri giunti sul posto. La bambina, secondo quanto si è appreso, era in spiaggia e pare fosse insieme al suo fidanzatino. Negli ambienti investigativi si conferma che la bambina si era allontanata volontariamente e che non ci sarebbero responsabilità di terzi, almeno per il momento, per la sua scomparsa.

Di Alessia non si avevano più notizie dal pomeriggio di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 18, l‘undicenne si trovava nei locali della pizzeria di famiglia, in via Aldo Moro, e come era solita al pomeriggio, pare fosse intenta a fare i compiti. La mamma si sarebbe recata per pochissimi minuti nel retrobottega e quando è tornata la bimba non c’era più. Sul tavolo però era rimasto esattamente tutto il materiale che l’11enne stava usando per studiare. e anche il giubbotto era al suo posto. Resisi conto che la piccola era sparita, i genitori spaventati hanno contattato le forze dell’ordine e sul posto si sono precipitati carabinieri e polizia che hanno iniziato le ricerche nella zona.