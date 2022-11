La Ue in Calabria chiede garanzie “Evitare che i fondi vengano intercettati dalla criminalità”

CATANZARO – Tornano a salire i contagi in Calabria. Sono 879, ieri erano 223, quelli riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 4.726 tamponi e un tasso che riprende quota e si ferma al 18,60%. Da registrare un decesso in più che porta il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3.067. Stabili i ricoveri nei reparti ordinari (130); un ingresso in più nelle terapie intensive (7). I guariti sono 571.382 (+614), mentre gli attualmente positivi 8.472 (+264) e gli isolati a domicilio 8.335 (+263). Ad oggi, nella regione – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione – il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.921.379. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 582.921.

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1913 (17 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1891 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 98117 (97731 guariti, 386 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3898 (69 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3829 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 167856 (166517 guariti, 1339 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 284 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56696 (56428 guariti, 268 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1722 (27 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1693 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 194919 (194053 guariti, 866 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 399 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 392 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49956 (49767 guariti, 189 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica “OGGI 241 TAMPONI DI CUI 2 FUORI REGIONE E 1 GUARITO FUORI REGIONE”.

L’Asp di Cosenza comunica “Nel setting fuori regione si registrano 6 nuovi casi a domicili”.