La lite per gelosia finisce nel sangue: minorenne accoltella 18enne e si costituisce

CATANZARO – Banca Centro Calabria, istituto di credito con 14 filiali in provincia di Catanzaro, erogherà un contributo di 500 euro a ciascuno dei 75 dipendenti come sostegno in relazione alle difficoltà dell’attuale congiuntura economica ed al caro bollette. “In una regione economicamente debole come la Calabria – è detto in un comunicato dell’istituto di credito – il credito cooperativo svolge un ruolo di primaria importanza.

Lo sa bene la Banca Centro Calabria che, da oltre trent’anni, opera sostenendo famiglie e imprese a favore dello sviluppo socio-economico regionale. In un periodo d’incertezza e di crisi come l’attuale, in cui, dopo la pandemia, il ‘caro bollette’ e l’elevata inflazione stanno pesantemente incidendo sui redditi familiari, la Banca Centro Calabria ha deciso di sostenere i propri dipendenti con un contributo economico erogato sotto forma di bonus benzina e di bonus bollette. La donazione si aggiunge al premio di produttività, pari in media ad uno stipendio aggiuntivo, che anche nel 2022 la banca erogherà a tutti i dipendenti. Una scelta resa possibile dagli ottimi risultati ottenuti dall’azienda, frutto non solo delle scelte finanziarie attuate ma anche, e soprattutto, del quotidiano impegno di tutti coloro che vi lavorano con impegno e professionalità”.

“Centro Calabria – ha detto il presidente della Banca, Giuseppe Spagnuolo – ha inteso contribuire, seppur in minima parte, ad alleggerire le difficoltà economiche in cui si trovano le famiglie dei dipendenti per effetto della crisi in atto. In questo delicato momento la Banca ha avvertito forte la responsabilità sociale di fornire un supporto a tutti i lavoratori che, con spirito di abnegazione e grande professionalità, stanno prestando con impegno la loro opera, contribuendo a dare risposte concrete alle numerose istanze che provengono delle comunità locali in cui la banca è presente. I risultati ottenuti sono straordinari e, anche per l’anno in corso, si profilano ancora in crescita in tutti i comparti”.