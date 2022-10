Covid: un decesso, 619 nuovi casi e tasso di positività in leggero calo

CATANZARO – Lieve calo dei nuovi contagi, 613 rispetto ai 619 di ieri, così come del tasso di positività, dal 17,01 al 16,90%; cinque ricoverati in meno nei reparti ordinari, con il totale che scende a quota 128, mentre si mantiene stabile il numero dei degenti nelle rianimazioni, che restano quattro; un nuovo decesso, che porta a 3.061 il totale dei morti. Questi i dati principali dell’incidenza del Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 3.628 nuovi tamponi (cifra complessiva 3.906.176). I casi attivi sono 8.970 (-586), gli isolati a domicilio 8.838 (-581) ed i guariti 1.198 in più (totale 568.352). Il totale delle persone risultate positive dall’inizio dell’epidemia è 580.383. I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle cinque Aziende sanitarie provinciali.

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2073 (15 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2056 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 97368 (96982 guariti, 386 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3681 (71 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3610 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 166933 (165596 guariti, 1337 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 385 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 376 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56507 (56239 guariti, 268 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2003 (24 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1977 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 194071 (193208 guariti, 863 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 583 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 575 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49643 (49455 guariti, 188 deceduti).