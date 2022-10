CATANZARO – Era decollato da Lamezia Terme il canadair dei Vigili del Fuoco precipitato nel pomeriggio di oggi sulle pendici dell’Etna dove era intervenuto per spegnere un incendio. Il mezzo antincendio aveva da poco fatto rifornimento in mare, nella zona davanti a Giarre, per poi riprendere l’operazione di spegnimento dell’incendio che si è sviluppato nella zona di monte Calcinera. Allo schianto, ha fatto seguito un’esplosione, che ha causato un vasto rogo. Sul posto una squadra del gruppo Speleo alpino fluviale. Al momento non si hanno notizie sull’equipaggio né sulle cause dell’incidente. Sul posto sono presenti soccorritori, carabinieri e personale del 118. In base a una prima ricostruzione, il Canadair ha urtato con la carena il costone della montagna, è precipitato ed è esploso nell’impatto con il suolo. A bordo due componenti dell’equipaggio che risultato dispersi. Secondo una prima ricostruzione, il canadair dei Vigili del Fuoco avrebbe urtato il costone della montagna esplodendo in volo.

“Sono rammaricato e molto dispiaciuto per le due vittime dell’incidente di Linguaglossa. Le mie squadre hanno visto precipitare il Canadair, poi il fumo. L’aereo è completamente distrutto e sembra che non ci sia nulla da fare”. Così all’Italpress il direttore della Protezione civile della Sicilia, Salvo Cocina, parlando del canadair precipitato sull’Etna. “Secondo una prima ricostruzione – afferma Cocina – avrebbe sbattuto con un’ala nella montagna andando a fuoco a causa del carburante presente al suo interno”. A bordo del canadair c’erano due piloti. Le squadre della Protezione civile sono sul posto, ma il luogo è molto scosceso. “Le due vittime – aggiunge -, entrambe della Protezione civile nazionale, erano in servizio per conto della società appaltante Babcock”.