Scontro violento tra due auto sulla SS106: il bilancio è di 4 feriti

CATANZARO – Non c’è pace oggi per il capoluogo di Regione. Momenti di paura nella periferia a sud di Catanzaro per una sparatoria consumata in viale Isonzo, a pochi minuti dal tragico incendio in cui hanno perso la vita tre persone.

Il fatto si è verificato nel pomeriggio, poco dopo le 17, nelle vicinanze di un distributore di benzina, quando gli automobilisti hanno avvertito una decina di spari. Il bilancio è di tre persone ferite e trasportate in ospedale. Sulle loro condizioni al momento non ci sono notizie. Non è stato ancora individuato l’autore dell’agguato. Secondo le prime informazioni, la sparatoria avrebbe coinvolto esponenti della comunità rom che vivono nel quartiere catanzarese. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono tutt’ora presenti gli agenti della Squadra Mobile – che hanno avviato le indagini – e che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto e sono al lavoro per mantenere l’ordine pubblico dopo le scene di rabbia che si sono verificate sul luogo della sparatoria.