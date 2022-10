Nascondeva un deposito d’armi illegali nel mangime per gli animali: arrestato 62enne

CATANZARO – Tragedia nella notte a Catanzaro per un incendio che ha divorato un’abitazione al quinto piano di una palazzina. Morti tre fratelli: Aldo Pio di 14 anni, Mattia Carlo di 12 e Saverio di 22. Feriti gravemente i genitori, Vitaliano Corasoniti di 42 anni e Rita Mazzei di 41 anni, con altri due figli: Zaira Maria di 12 anni e Antonello di 16.

I vigili del fuoco sono stati chiamati poco prima dell’1.30 dopo aver ricevuto una segnalazione per un appartamento di un palazzo nella zona sud della città. A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno visto la casa avvolta dalle fiamme.

All’interno dell’abitazione, distrutta dalle fiamme, viveva la famiglia Corasiniti – Mazzei un nucleo familiare formato da 7 persone: quattro quelle tratte in salvo tra cui due – la madre e la bambina – trasferite con ustioni gravi negli ospedali di Bari e Catania. Il padre e un altro figlio sono stati ricoverati in città. Inutile invece l’intervento per gli altri abitanti della casa. I loro corpi sono stati ritrovati dai vigili del fuoco in una stanza vicina a quella dove si trova il balcone durante le operazioni di spegnimento. Potrebbero essere deceduti per le esalazioni di fumo. Due dei tre ragazzi hanno tantato di raggiungere il balcone dell’abitazione mentre la terza vittima è stata trovata nel bagno. Evacuati gli abitanti dell’appartamento vicino. Al momento sono in corso indagini per capire l’origine del rogo ma non c’è ancora un’ipotesi precisa. Il padre lavora come venditore ambulante e la madre è casalinga.

Sindaco Fiorita: “Siamo sconvolti”

“Una tragedia immane che sconvolge la nostra comunità e che ci atterrisce per la sua crudeltà”. Così il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, con riferimento all’incendio che questa notte ha colpito un’abitazione provocando tre vittime giovanissime e quattro feriti. “Riviviamo – dice Fiorita – il dolore che avevamo provato più di venti anni fa alle Giare, con tre giovani vite stroncate da un episodio su cui bisognerà fare la giusta luce. Poteva essere una strage. Ho seguito questa notte le operazioni di soccorso dei feriti ed ho provato un brivido e un moto di indignazione per le condizioni dei nostri quartieri della zona sud”.