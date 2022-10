Scoperto arsenale in un garage: carabine, fucili e pistole. Due denunce

COTRONEI (KR) – La Ciclovia dei Parchi Calabria si arricchisce di un nuovo percorso: la ciclopista dell’Ampollino che collega il Centro Visite Trepidò del Parco Nazionale della Sila fino al Teatro Tenda, sulla sponda del Lago Ampollino. Si tratta di una delle 4 tappe, dell’infrastruttura strategica, previste nel Parco Nazionale delle Sila. Un percoso che parte appunto dalla frazion Trepidò di Crfotonei, al confine tra la Sila grande e la Sila piccola, che verrà presentata al pubblico con una cerimonia di inaugurazione a al Museo dell’Acqua e dell’Energia a Cotronei, domenica 23 ottobre, ore 10:30. Un occasione non solo per una vacanza in bicicletta tra natura incontaminata e paesaggi unici, ma per scoprire anche le bellezze del Parco nazionale della Sila e del Centro Visite del Museo dell’Acqua e dell’Energia di trepidò, in un’immobile ristruttruato dove il tursita potrà scoprire i paesi e le loro ricchezze grazie ad una tecnologia multimediale e interattiva. La Ciclovia ha già ricevuto l’ambito Oscar italiano del cicloturismo per il 2021, a pari merito con la Provincia Autonoma di Trento.

In bicicletta da Trepidò a Spineto: 20 km straordinari nel cuore della Sila

In prossimità dell’area esterna del Centro Visite di Trepidò, sede anche del Museo dell’Acqua e dell’Energia, saranno disponibili gratuitamente per il pubblico bici a noleggio per percorrere la Ciclopista. Chi invece desidererà effettuare il tratto di Ciclovia compreso tra Trepidò a Villaggio Spineto (e viceversa) godrà di 20 chilometri di pura bellezza nel cuore dell’altopiano silano. A fine mattinata, nell’area posta al termine della ciclopista sarà offerta una degustazione di prodotti tipici a cura del GAL Kroton.

La ciclopista Ampollino nel progetto Ciclovia dei Parchi

Il percorso di Ciclopista realizzato in prossimità dell’area esterna del Centro Visite Trepidò del Parco Nazionale della Sila, sede anche del Museo dell’Acqua e dell’Energia, nasce dalla collaborazione tra l’Ente Parco Nazionale della Sila e il Dipartimento Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria. Dal Centro Visite inizia il percorso ciclabile che attraversa aree verdi fino al Bacino del “Lago Ampollino” e prosegue poi costeggiando il lago sino alla parte conclusiva nei pressi dell’area “Teatro Tenda”. L’itinerario è di bassa difficoltà ed adatto a tutti, e per i bambini una vera avventura.

La ciclovia dei parchi

La Ciclopista si inserisce nel progetto della Ciclovia dei Parchi, opera finanziata dal Dipartimento Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, che attraversa longitudinalmente la Calabria sulla dorsale appenninica interessando un’area protetta vasta circa 350.000 ettari con un patrimonio paesaggistico, di biodiversità, di endemismi vegetali ed animali, davvero straordinario. 545 chilometri da percorrere in bicicletta in Calabria tra il Tirreno e lo Jonio, per scoprire tutta la bellezza selvaggia di un territorio spesso ingiustamente trascurato.