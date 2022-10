Medici cubani, Straface: “contestazioni Ferrara superate e prive di fondamento giuridico”

REGGIO CALABRIA – “Le osservazioni mosse, ormai con palese quanto ingiustificata ostinazione, dall’europarlamentare Laura Ferrara e da altri suoi pochi colleghi in merito all’accordo siglato dalla Regione con il governo di Cuba per l’invio di circa 500 sanitari in Calabria, sono prive di alcun fondamento giuridico, ormai superate dagli eventi e, quindi, pretestuose. Sono il risultato, evidentemente, del clima di speranza e fiducia sortito invece, in larghi strati della popolazione calabrese, dal Presidente Roberto Occhiuto, il quale, in attesa dell’esito dei concorsi già avviati per il reperimento di figure mediche nei nostri ospedali, necessari per ovviare alle ataviche carenze del settore, in modo lungimirante si è attivato per giungere a soluzioni temporanee utili ed efficaci e così rispondere alla legittima domanda di offerta sanitaria che si leva dai territori calabresi”. È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Le contestazioni mosse dalla Ferrara circa la validità e la bontà del suddetto accordo sancito, difatti – aggiunge Straface – sono datate e si rifanno a normative risalenti al 2010, ampiamente superate già nel 2016. La citata risoluzione 168 del 2010, che avrebbe poi dovuto trovare applicazione fino al 2020, pur non essendo mai stata sostituita dalla risoluzione 368 del 2020, è stata di fatto superata e annullata dall’intesa stipulata nel 2016 da tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, Italia compresa, con il governo cubano, attualmente vigente, affermando in particolar modo all’articolo 40 (riferito alla cooperazione in ambito sanitario) le condizioni dell’accordo medesimo, fondato sul rigoroso rispetto dei diritti umani e privo di alcuna arcaica ed inaccettabile concezione di subalternità”. “Per tutti questi motivi – conclude Straface – nel rinnovare, ancora una volta, il plauso al presidente Occhiuto per la lodevole iniziativa intrapresa, invitiamo pertanto tutti questi solerti detrattori a mettersi l’anima in pace, convogliando le loro energie istituzionali per più nobili cause“.